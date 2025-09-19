IL COMUNE DI LECCO PARTECIPA AL JOB DAY DELLA PA

LECCO – Lunedì 22 settembre, a partire dalle 9:30 al Palataurus, il Comune di Lecco parteciperà al Job Day della Pubblica amministrazione, promosso dalla Provincia di Lecco in occasione del 30° anniversario della sua attività.

L’iniziativa, pensata per favorire l’incontro tra domanda e offerta nel settore pubblico, vedrà la partecipazione di numerosi enti locali e statali, presenti con i propri stand informativi.

Anche il Comune di Lecco, attraverso il proprio stand, presenterà fino alle 13 le attività, i servizi e le varie opportunità lavorative attualmente disponibili.

Sono tredici, infatti, le posizioni lavorative aperte per il Comune di Lecco, che verranno illustrate nel dettaglio da alcuni dipendenti presenti allo stand, nelle diverse aree e servizi tra cui area tecnica, servizi amministrativi, servizi finanziari, sicurezza, turismo e cultura, area sociale, servizi democratici, comunicazione e innovazione.