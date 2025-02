IL COMUNE RISPONDE A TREZZI: “MAI PROMESSO AI GENITORI DEL VOLTA LA GRATUITÀ DEL PARCHEGGIO”

Spettabile Redazione,

con riferimento alla lettera da voi pubblicata , corre l’obbligo di precisare quanto segue.

Il sindaco di Lecco, a differenza di quanto riportato nella lettera, non ha mai “promesso” ai genitori del Collegio Volta “la gratuità per un tempo congruo del parcheggio alla Piccola”: nella missiva all’allora Rettore veniva, infatti, riferito: “a pochi metri di distanza è disponibile il grande parcheggio della Piccola, dove la prima mezz’ora di sosta è gratuita”, circostanza valida tutt’oggi nei soli giorni di mercato. Allo stesso tempo, per quanto riguarda l’eventuale linea Piedibus, si è trattato di una proposta che comporta la necessaria collaborazione e condivisione dell’istituto, non potendo essere una decisione unilaterale dell’Amministrazione.

Proprio su questo secondo punto è opportuno specificare che l’Amministrazione, a partire dall’assessora Zuffi, è impegnata da tempo in un percorso, per attivare una linea Piedibus che dalla Piccola porti alla scuola, in base alle esigenze e agli orari delle famiglie che la frequentano. Ciò in aggiunta al fatto che – è opportuno ricordarlo – a Lecco è attivo il progetto “Ti porto io!” che permette ai bambini e ai ragazzi residenti in città di utilizzare gratuitamente i mezzi pubblici fino ai 19 anni compresi.

La proposta dell’Amministrazione comunale è attualmente oggetto di un proficuo scambio con il Collegio Volta e vedrà una prima sperimentazione con la primavera.

Un cordiale saluto