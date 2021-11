LECCO – Il Coni, delegazione di Lecco, ha annunciato gli atleti e le società benemerite. Sabato 27 novembre a Palazzo delle Paure verranno premiati i migliori risultati sportivi dell’anno solare 2019. Riceverà la Medaglia d’oro Martino Goretti, campione mondiale nel singolo dei pesi leggeri di canottaggio, mentre ritirerà la Stella d’argento la Lega Navale Italiana di Mandello del Lario.

Numerosi i meritevoli della Medaglia di bronzo. Michele Andreotti, campione d’Italia nel rugby con il Calvisano, in quell’anno al suo terzo scudetto personale; nel triathlon premiato Daniel Antonioli per il 5° posto nel Campionato mondiale di winter triathlon individuale; nel ciclismo Andrea Colombo, 2° classificato nel campionato europeo cross country olimpico under e nella staffetta Team Realy Élite; poi Igor Colombo, campione italiano di wakeboard freeride; Alessandro Combi, 5° nel Campionato mondiale acque interne pesca con la mosca per nazioni; Roberta Melesi, 2ª nella Coppa Europa di sci alpino; nel canottaggio Arianna Passini, campionessa italiana otto con; nel trial Luca Petrella 5° e 6° classificato nel Campionato mondiale Trial delle Nazioni; Elena Rasini, campionessa italiana field target nelle armi sportive; nella canoa-kayak Nicola Ripamonti, campione italiano K4 nei 1000 metri velocità; nell’automobilismo Nicola Ventura, campione italiano energie alternative.