LECCO – Chiusi da domani cimiteri, piste ciclabili e casette dell’acqua. Così ha stabilito la Prefettura di Lecco insieme a ulteriori misure di controllo per contenere il contagio da Covid-19. Verranno interdetti i sentieri che portano dalla città alla fascia montana. Serrati controlli saranno svolti anche in alta montagna e in tutte le stazioni, anche minori.

È questo il risultato della seduta del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, svolto in videoconferenza. Vista la continua e significativa crescita di contagi nel territorio provinciale, saranno attuati controlli ancora più incisivi.