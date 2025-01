IL CORDOGLIO DEL COMUNE DI LECCO PER LA SCOMPARSA DI FRANCESCO GIORDANO

LECCO – Il Comune di Lecco esprime cordoglio per la scomparsa di Francesco Giordano, già consigliere comunale e assessore dal mese di novembre del 1979 al mese di giugno del 1983. Francesco Giordano, avvocato, è deceduto nel weekend scorso all’età di 98 anni, compiuti il 29 novembre.

Originario di Venetico Marina, in provincia di Messina, Giordano aveva scelto Lecco come sua città di adozione, trasferendosi qui nel 1958, dove ha lasciato un’impronta significativa sia nel campo della giustizia che in quello della cultura, con una grande passione per la scrittura. Fu infatti autore di romanzi, racconti e poesie, e anni fa aveva dedicato un suo libro alla moglie Fausta, scomparsa nel 2015.

L’Amministrazione comunale di Lecco ricorda con gratitudine il suo impegno civico ed esprime vicinanza alla sua famiglia.

Ai funerali, in programma domani, mercoledì 22 gennaio alle 10:45 nella basilica di San Niccolò, sarà presente il Gonfalone del Comune di Lecco.