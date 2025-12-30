IL CORO FEMMINILE FUTURA CHIUDE L’ANNO ALLA CHIESA DI SAN GIOVANNI

LECCO – Una serata all’insegna della musica e della comunità ha concluso l’anno per il Coro Femminile Futura, che si è esibito nei giorni scorsi nella Chiesa di San Giovanni di Lecco, a pochi passi dalla sede del gruppo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi amici e membri della comunità, creando un clima di condivisione e calore.

A ospitare il concerto è stato Don Giuseppe Salvioni, che ha accolto il coro con entusiasmo, permettendo alle cantanti di esibirsi in una delle chiese più suggestive della città. “È stato un piacere vedere la chiesa così viva grazie alla musica e alla partecipazione del pubblico”, hanno dichiarato le cantanti.

Sul piano artistico, il coro è stato accompagnato dal giovane pianista Francesco Doni e dal giovanissimo percussionista Simone Rivolta, che hanno contribuito a rendere la performance ancora più coinvolgente. Fondamentale, come sempre, il lavoro della Maestra MariaGrazia Riva, che guida il coro con pazienza e competenza, favorendo una crescita costante delle cantanti.

Le foto della serata mostrano l’entusiasmo e la soddisfazione di tutti i presenti: sorrisi, complicità e partecipazione hanno reso l’evento un momento speciale per il coro e per la comunità.

Con questo concerto, il Coro Femminile Futura saluta il 2025 con entusiasmo, pronto a iniziare il nuovo anno con nuove sfide e progetti musicali.