IL CORO GRIGNA SI ESIBISCE PER L’ARCIVESCOVO DELPINI ALLA FESTA DI SAN CARLO

MILANO – Il Coro Grigna dell’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Lecco, ha recentemente avuto l’onore di esibirsi per l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini in occasione della festa di San Carlo, un evento che segna un momento significativo nel calendario liturgico della città. L’invito è stato voluto da Delpini dopo che l’Arcivescovo aveva assistito alla perfetta esibizione del coro al Pian delle Betulle in Valsassina in occasione della celebrazione del 65° anniversario della Consacrazione della Chiesetta Votiva del Battaglione Morbegno, rimanendo colpito dal talento e dalla passione dei coristi.

Il concerto si è svolto dopo la messa nella Cappella di San Carlo all’interno del Palazzo Arcivescovile, un luogo di grande rilevanza storica e spirituale, aggiungendo così un ulteriore livello di solennità all’evento. L’ interpretazione dei canti di montagna e di alcuni a carattere religioso del Coro Grigna è stato emozionante e indimenticabile, non solo per la qualità espressa, ma anche per l’anima e il cuore che i coristi hanno messo in ogni canzone, trasmettendo passione, storia e valori agli ascoltatori.

Durante l’emozionante esibizione, il Coro Grigna ha selezionato un repertorio che riflette la ricca tradizione alpina e la profondità spirituale dell’occasione. Ecco l’elenco dei brani eseguiti: di G. Scaioli Alpini Al Reggimento, di D.M. Turoldo e G. Scaioli Gli Uccelli, di Gaugler e Bezzola Adieu a l’Engiadina. di G. Scaioli La Cieseta De Transaqua, in L. Santucci e V. Carniel La Leggenda Della Grigna, di W. Orsali e G. Scaioli La Valle, di B. De Marzi Maria Lassù. Brani che hanno lasciato un’impressione duratura sia sui partecipanti che sull’Arcivescovo, celebrando non solo la fede ma anche il patrimonio culturale degli Alpini.



Delpini è stato molto ospitale con i coristi lecchesi tanto che li ha voluti graditi ospiti a cena in arcivescovado.

Foto Paola Canali