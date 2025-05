IL CORPO MUSICALE “G. DONIZETTI” DI CALOLZIO AL GIUBILEO DELLE BANDE

CALOLZIOCORTE – Grandi emozioni e tanta musica per il Premiato Corpo Musicale Gaetano Donizetti di Calolziocorte, che dal 9 all’11 maggio ha partecipato al Giubileo delle Bande e dello Spettacolo Popolare a Roma insieme ad oltre 100 bande e gruppi provenienti da tutto il mondo.

Venerdì 9 maggio il gruppo, composto da 38 persone di cui 27 musicanti e 11 accompagnatori, ha approfittato dell’arrivo nella città eterna per visitare alcune delle sue meraviglie, passando dalla Basilica di San Pietro in Vaticano all’Altare della Patria terminando con l’Anfiteatro Flavio. In questa occasione, parte del gruppo ha vissuto anche un’altra emozione: l’intervista da parte di un giornalista della Vita In Diretta di Rai1.

Sabato mattina si è svolto il pellegrinaggio alla Porta Santa di Santa Maria Maggiore; mentre nel pomeriggio la banda, diretta dal maestro Gianni Colombo, si è esibita in Piazza dei Re di Roma allietando con la propria musica i numerosi spettatori. La giornata si è conclusa poi con una serata di festa condivisa con un altro corpo bandistico, “Remigio Zanoli 1861” di Valsamoggia (BO), con il quale si è stretta un’amicizia musicale.

Infine, domenica mattina è stata celebrata la messa per il Giubileo in piazza Cavour, presieduta da Mons. Rino Fisichella. A seguire, ha preso il via il grande corteo bandistico di oltre 100 bande, che attraverso Via della Conciliazione sono state accolte tra una folla in festa fino a Piazza San Pietro. Qui si è svolto uno dei momenti più attesi ed emozionanti dell’evento, il canto pasquale del Regina Caeli di Papa Leone XIV alla sua seconda uscita ufficiale. Il Papa, dopo aver rinnovato gli appelli di pace e di fratellanza, si è rivolto ai giovani esclamando “non abbiate paura”, citazione di Papa Giovanni Paolo II. Infine, ha ringraziato calorosamente per la partecipazione tutti i corpi bandistici provenienti da tutto il mondo benedicendo tutti.

Dopo la partecipazione all’Udienza del 1991 e il Giubileo dell’anno 2000, per la banda Donizetti un altro grande evento da ricordare nella sua storia bicentenaria e tanto entusiasmo per proseguire sempre meglio.