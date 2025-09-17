IL CSI LECCO LANCIA IL “GRUPPO ANIMATORI SPORTIVI”

LECCO – Il CSI Lecco guarda al futuro e sceglie di farlo partendo dai giovani. Nasce così il progetto del Gruppo Animatori Sportivi, un’iniziativa dedicata agli adolescenti delle scuole superiori che desiderano vivere lo sport in modo attivo e responsabile, diventando educatori sportivi volontari al servizio dei più piccoli. Il progetto si inserisce all’interno dell’offerta polisportiva del comitato, che nelle categorie Under 8, Kids Under 10 e Giovanissimi Under 12 affianca ai tradizionali campionati di calcio, basket e pallavolo una serie di prove polisportive. Queste attività multidisciplinari offrono ai bambini l’opportunità di mettersi alla prova in sport diversi, stimolando curiosità, coordinazione e spirito di squadra.

A rendere possibile tutto questo sarà un nuovo gruppo di giovani animatori, che verranno formati attraverso un corso specifico per ottenere la qualifica CEAF (Centro Educativo di Attività Formative) di Animatore Sportivo. Oltre alla formazione, i partecipanti riceveranno un kit di abbigliamento identificativo e potranno ottenere il riconoscimento di credito scolastico per il loro impegno volontario.

Ma il progetto non è solo sport. Il CSI Lecco vuole creare attorno agli animatori un ambiente di crescita personale e relazionale, offrendo momenti di socialità, condivisione e divertimento. L’obiettivo è far vivere ai ragazzi un’esperienza educativa a 360°, in un clima sereno, stimolante e coinvolgente.

Le prove polisportive si terranno in sei appuntamenti nel weekend, tra ottobre e aprile, toccando i mesi di ottobre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile. Il Gruppo Animatori Sportivi è un sogno ambizioso, ma concreto. Un sogno fatto di passione, impegno e voglia di crescere. Un sogno che il CSI Lecco vuole scrivere insieme a chi crede nello sport come strumento di cambiamento.

Gli adolescenti interessati possono candidarsi entro il 30 settembre, contattando il Direttore Tecnico Giovanile:

michelemezzera@csilecco.it

334 1371714

RedSpo