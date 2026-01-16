IL CSI PROMUOVE UN PAESE PIÙ SPORTIVO, SANO E SOSTENIBILE

LECCO – Promuovere lo sport come strumento di salute, inclusione sociale e sostenibilità: è questo l’obiettivo del nuovo modello di sviluppo avviato nel 2022, che punta ad aumentare la pratica sportiva in tutte le fasce d’età coinvolgendo federazioni, enti sportivi e associazioni. Il progetto, rilanciato dal Comitato Territoriale del Centro Sportivo Italiano di Lecco, porta l’attenzione su un approccio all’attività fisica che va ben oltre la competizione, per fare dello sport un fattore di benessere collettivo e crescita sociale.

Per il 2026 sono stati stanziati 344,4 milioni di euro destinati a enti e organizzazioni sportive, distribuiti in base alla capacità di generare valore in termini di partecipazione, crescita dei praticanti e impatto sociale. Queste risorse sono il frutto di un meccanismo di autofinanziamento che ha già permesso un aumento del 25% delle opportunità e dei progetti legati allo sport sul territorio nazionale.

L’investimento si inserisce in un quadro di interventi infrastrutturali destinati a raggiungere 1,25 miliardi di euro entro il 2027, con l’obiettivo di migliorare impianti, attrezzature e servizi sportivi per rendere più facile e attrattiva l’attività fisica per tutti.

Secondo il Comitato CSI di Lecco, lo sport non è solo competizione, ma “uno strumento di salute, educazione e miglioramento della qualità della vita”. In quest’ottica, la crescita del numero di praticanti, l’inclusione nelle attività di comunità e il coinvolgimento di giovani, adulti e famiglie diventano elementi chiave per un modello di società più sana e sostenibile.

In Lombardia, e in particolare nel territorio lecchese, iniziative di questo tipo si inseriscono in un contesto dove l’attività sportiva risulta particolarmente diffusa: la provincia di Lecco si è recentemente distinta tra le più attive d’Italia nella promozione dello sport per bambini, confermandosi prima nel Paese nella specifica categoria secondo l’Indice di Sportività 2025. Il progetto rappresenta un passo importante verso una visione di comunità in cui lo sport diventa elemento integrato di benessere urbano, sviluppo sociale e sostenibilità ambientale, con ricadute positive non solo per gli atleti, ma per l’intera popolazione.

