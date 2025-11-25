BALLABIO/PESCATE – In occasione dello “School party” di Natale, organizzato dalla Discoteca Orsa Maggiore di Lecco per martedi 23 dicembre, le amministrazioni comunali di Ballabio e di Pescate uniscono le forze proponendo un unico servizio gratuito Discobus.
La partenza del Discobus è prevista per le 21.40 dal parcheggio Torrette di Pescate per poi fare tappa alle 22 in Piazza Hillion a Ballabio, mentre il ritorno verrà effettuato alle 2 dal parcheggio dell’Orsa Maggiore con arrivo sempre nei rispettivi comuni …
IL DISCOBUS PER LO “SCHOOL PARTY” ALL’ORSA FERMA A BALLABIO E PESCATE
