IL DISSENSO NEL PD SI FA “COMUNITÀ”, APPUNTAMENTO A OGGIONO IL 12/3

LECCO – C’è una parte del centro sinistra lecchese che “dice no”. In una fase in cui affiora dialogo (a dir poco) tra il PD del territorio e i Fratelli d’Italia, con accordicchi, cessioni di poltrone e “calci negli stinchi” al mondo dei civici, ma soprattutto in vista della nuova sfida comunale per Lecco nel 2026, un’area ben circoscritta dei Dem locali si sta costituendo nella “Comunità Democratica” che vede protagoniste figure di spicco quali l’ex sindaco di lungo corso Virginio Brivio, Raffaele Straniero (già consigliere regionale PD), Francesca Bonacina e il presidente “silurato” di Linee Lecco Mauro Frigerio. Un “embrione” di dissidenza che potrebbe portare a una candidatura “alternativa” per Palazzo Bovara?

Primo appuntamento pubblico “alla luce del sole”, il 12 marzo a Oggiono. Ecco la convocazione della nuova Comunità, a firma Brivio-Straniero. Ci saranno, a “benedire” questo laboratorio, Fabio Pizzul e Patrizia Toia – esponenti regionali del Partito Democratico.

Chissà che ne dirà Mauro Gattinoni…

Carissime e Carissimi,

da alcune settimane Comunità Democratica ha iniziato a muovere i primi passi attraverso iniziative e incontri in più territori e aree del nostro Paese. Ci permettiamo di ricordare il Convegno di Milano, tenutosi sabato 18 gennaio con una positiva e forte partecipazione di persone animate da passione politica e senso civico, con la presenza anche di persone del territorio lecchese.

Per dare continuità a questo primo incontro e per allargare la possibile partecipazione di altre persone, appassionate e legate alla vera politica o interessate a conoscere questa nuova esperienza, proponiamo d’intesa con altri amici (tra i quali Cristina Bartesaghi, Francesca Bonacina, Paolo Brivio, Stefano Citterio e Mauro Frigerio) un primo incontro per la nostra provincia di Lecco, che si terrà mercoledi 12 marzo alle 18 presso la sala consigliare del Comune di Oggiono (situata presso il Municipio di Piazza Garibaldi, con accesso da Via Vittorio Veneto), con gli interventi in presenza di Fabio Pizzul e di Patrizia Toia.

Decideremo poi quella sera se e come dotarci di una forma pur leggera di coordinamento.

Virginio Brivio e Raffaele Straniero