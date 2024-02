IL FALLIMENTO DEL CAR SHARING. I DATI E LE PRIORITÀ DELLA GIUNTA

Meno di due utilizzi al giorno, con 3 auto.

L’autoscontro con la realtà è ormai un’abitudine per questa Giunta.

Non ha soldi per i disabili ma li trova per le cornamuse elettriche; il Progetto Bione è ormai cosa fatta grazie ai privati e questi invece si dileguano.

Solo per far due esempi, tra i troppi.

Ora nella Determina nr 2266 dello scorso 29 dicembre trova 48.312€ per prorogare il servizio di car-sharing per il biennio 2024/25 motivandoli pure come rilancio del trasporto pubblico.

Un testacoda con la credibilità.

Nella Commissione V del 14/12, contraddicendo pure la Determina, ci dice che le auto diverranno 5 (cinque) per una spesa indicata di 40.000 l’anno. 120.000€ nel triennio. Per 5 auto in sharing. Desolante pure fosse a parità di costo con le attuali 3.

Perché anche se fossero usate davvero – ma sono poi usate davvero? – resta un progetto inutilmente gravoso con soldi, sempre troppi, sottratti a ben più urgenti priorità e solo per qualche viaggio in sostituzione di treno o auto propria.

A conferma ho cercato i dati ufficiali (avuti tramite accesso agli atti, lo screenshot è un fermo immagine della seduta della commissione).

Gli UTILIZZI complessivi per tutte e 3 le auto sono stati 520 nel 2023 (al 10 dicembre) e 590 nel 2022.

A significare che con 3 auto non ci sono stati nemmeno 2 utilizzi al giorno.

E non è specificato quanti, di questi, sono quelli fatti direttamente dagli uffici comunali e non dai cittadini (ho chiesto ma si sono trincerati dietro un silenzio imbarazzato e imbarazzante).

Gli ISCRITTI/clienti di Lecco sono solo 373 e di questi nemmeno la metà ha iniziato a usare il servizio. E chi l’ha usato magari lo ha fatto una sola volta.

Le TRATTE sono prevalentemente da/per i tre aeroporti, 254 in totale (118 da Lecco di cui 55 verso Malpensa; 17 Linate; 46 Orio. Sono 136 invece in senso inverso: 54 da Malpensa; 28 Linate; 55 Orio) i ritiri/consegne nello stesso stallo a Lecco sono 243.

La PERCORRENZA media per noleggio è stata di 89,27Km nel 2023; 91,03 nel 2022 e 79,41km nel 2021.

La DURATA media in ore noleggi è stata di 9,30 nel 2023; 8,85 nel 2022 e 5,79 nel 2021.

Il FATTURATO netto a favore della società è stato di 20.387€ nel 2023, 19.511€ nel 2022 e 8.825€ nel 2021.

Tutto certifica che sono progetti che fan perdere soldi, tanti, troppi, mentre nello stesso momento si negano ai disabili, come le esenzioni per i buoni mensa ai più fragili.

Le famiglie restano così al palo in balia dell’incapacità della Giunta di una valutazione sulle reali priorità.

Paolo Trezzi