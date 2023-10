CALOLZIOCORTE – Il Generale Roberto Vannacci, autore del contestato libro “Il Mondo al Contrario“, presenterà la sua opera prima al Monastero del Lavello, nella serata di martedì 17 ottobre alle 20:45. La prenotazione è obbligatoria.

Chiacchierato, discusso, osannato, criticato. Questo potrebbe essere l’identikit del Generale Roberto Vannacci. Lo spezzino, già comandante del 9º Reggimento d’assalto paracadutisti “Col Moschin”, della Brigata paracadutisti “Folgore” e del contingente italiano in Iraq, è salito alla ribalta in quest’estate a causa della sua opera prima pubblicata ad agosto, il libro autoprodotto un po’ propagandistico un po’ pamphlet “Il Mondo al Contrario”, un’opera digitale in cui ritrae la nostra società e il nostro paese come entità a rischio, minacciate dalla “dittatura del politicamente corretto”, un melting pot di “devianze” culturali e di genere, consuetudini e persone “anormali”, come le femministe o la comunità (per lui una”lobby”, come quella degli ebrei) LGBTQ+, o visioni del mondo sigmatizzate come “l’ecopessimismo”.

Queste affermzioni, duramente contestate dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, gli sono costate la direzione dell’Istituto Geografico Militare e il trasferimento al Comando delle Forze operative terrestri, per aver messo in imbarazzo lo stato maggiore con opinioni screditanti. Vannacci però non ha desistito e ha colto la rinnovata onda di popolarità per far pubblicare il proprio libro in versione cartacea dall’editore romagnolo Il Cerchio, con la prefazione di un pilastro della galassia di destra come il giornalista Francesco Borgonovo.

Il Generale, sospinto da quella “maggioranza silenziosa” che lo ha portato sulla vetta di tutte le classifiche di vendita con una stima di 93mila copie vendute nel solo mese di agosto, è stato ospitato in vari programmi televisivi soprattutto sulle reti Mediaset e intervistato, in particolare dal settimanale “Chi”, ed è impegnato a presentare il suo manifesto ideologico in giro per l’Italia. Dopo essere partito dalla Versilia e passato per Roma, Rimini, Modena e altre città italiane, sarà a Calolziocorte nella serata del 17 ottobre, alle 20:45. L’evento, organizzato al Monastero di Santa Maria del Lavello dall’Associazione Culturale Identità Europea e dal suo referente Luigi Pedrone, è su prenotazione e ci si può assicurare un posto scrivendo a identitaeuropealombardia@gmail.com.

M. C.