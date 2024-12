IL GIGLIO IN FESTA A LECCO, TUTTE LE INIZIATIVE DEL MESE DI DICEMBRE

LECCO – Entra nel vivo il ricco calendario di attività e iniziative coordinate dal Giglio del Comune di Lecco per il mese di dicembre e rivolte agli over 60 della città, che culminerà con Festa di Natale con pranzo, in programma mercoledì 18 dicembre alle 12.30 al ristorante Don Rodrigo di Maggianico promossa da Avpl, mentre sempre il 18 dicembre, alle 15, si terrà anche una Festa di Natale allo Spazio Labirinto Bonacina, in via Labirinto 5, aperta a tutti i frequentanti delle attività del Labirinto, associazioni e abitanti del quartiere.

I festeggiamenti natalizi dureranno per tutto il mese, con letture e canti di Natale della tradizione lombarda a cura dell’associazione Leggere per gioco e del Canzoniere popolare della Brianza, una tombola di Santa Lucia promossa da Artimedia, società San Vincenzo e Auser, che avrà luogo venerdì 13 dicembre alle 15 nel salone dell’oratorio della chiesa parrocchia di San Francesco (in piazzale dei Cappuccini, 6) e una nuova Festa di Natale tra canti e dolci natalizi, attesa per giovedì 19 alle 14.30 all’oratorio di Pescarenico. Seguirà un periodo di sospensione delle attività, che riprenderanno il 9 gennaio con una tombola del nuovo anno, in programma al Giglio alle 14.30.

Infine, accanto ai tradizionali appuntamenti, corsi e percorsi settimanali, martedì 17 dicembre alle 15.15 al Giglio avrà luogo una meditazione guidata dal tema “La nostra Stella Polare”.

Così l’assessore al Wefare del Comune di Lecco Emanuele Manzoni: “Anche quest’anno il servizio del Comune di Lecco Il Giglio organizza tanti e preziosi momenti di incontro diffusi per la città. Fa particolarmente piacere vedere come siano molto apprezzati anche i nuovi luoghi di aggregazione che l’amministrazione ha aperto di ricente. Penso per esempio al Labirinto Bonacina, già sede di numerose attività. In questo periodo dell’anno, con l’avvicinarsi delle festività di Natale è bene che tutti possano vivere momenti insieme e per questo ringrazio le collaboratrici del Giglio per l’organizzazione e la consueta passione”.

Per maggiori informazioni e per iscriversi alle attività, Il Giglio è disponibile ai contatti 0341 287592, 348 5272116 (da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12), all’indirizzo ilgiglio@comune.lecco.it, alla pagina Facebook Il Giglio – Lecco e nella sede di via Ghislanzoni 91, a Lecco.