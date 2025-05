IL GIRO OGGI NEL LECCHESE. IN CITTÀ UN CORTEO PRO PALESTINA, LE IMMAGINI

LECCO – Grande attesa per il transito nel Lecchese del Giro edizione 2025, la cui 18ma tappa è partita poco prima delle 14 da Morbegno, in bassa Valtellina. Nel capoluogo una manifestazione Pro Palestina ha “salutato” il passaggio dei ciclisti, guardata a vista dalle forze dell’ordine

I nostri inviati sono in Valsassina, a Ballabio, a Lecco e nell’hinterland; la corsa rosa è entrata nel nostro territorio a Colico, poi il Lario Orientale, per poi salire in Valsassina a Parlasco, scendere e dirigersi a Ballabio e Lecco, la Brianza e infine al traguardo di Cesano Maderno.

Le strade sono state riaperte intorno alle 15:45 dopo il passaggio della carovana.

SOTTO: LA CAROVANA ROSA PRE-GARA IN VALSASSINA

