IL GOVERNATORE DISTRETTUALE ARTESE AL ROTARY LECCO MANZONI

LECCO – All’Hotel Griso di Lecco il Rotary Club Lecco Manzoni ha accolto con una partecipata conviviale la visita ufficiale del governatore del distretto Rotary, Stefano Artese, accompagnato dal segretario distrettuale Erik Lucini, entrambi soci storici del Club. All’incontro hanno preso parte numerosi soci, insieme a personalità di rilievo del Rotary: il past governatore Carlo Fraquelli e l’attuale assistente del governatore Raniero Spaterna (nell’occasione, gratificato con la Paul Harris due zaffiri).

Nel corso della serata, il governatore Artese ha tenuto un intervento incentrato sui principi fondanti del Rotary e sull’esigenza di tradurre i valori di amicizia e servizio in azioni concrete a favore della comunità proseguendo nel solco della sentita lettera inviati nei giorni scorsi a tutti i club del Distretto 2042. Un discorso appassionato il suo, incentrato sull’importanza di un impegno concreto nelle attività di service a beneficio della comunità: “Essere rotariani – ha sottolineato – significa non limitarsi a progettare, ma trasformare le idee in azioni capaci di incidere positivamente sul territorio”.

Al termine, il presidente del Rotary Club Lecco Manzoni, Antonio Rusconi, ha espresso gratitudine al governatore per l’attenzione e l’affetto dimostrati nei confronti del club, sottolineando come le sue parole abbiano trasmesso motivazione e rinnovato impegno per le attività future.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di significativo confronto e coesione, confermando lo spirito rotariano che anima le attività del club sul territorio lecchese.

