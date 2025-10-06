IL GRAFFIO A GATTINONI: “PROPAL, MA FINANZIATO DA AZIENDA ISRAELIANA”

LECCO – “Cosa mi dite del sindaco di Lecco ProPal ma che poi si fa finanziare da un’azienda israeliana?”. La stilettata al curaro arriva al direttore di questo giornale da ambienti industriali ed evidentemente ha un sottotesto diciamo così “anti sindacale” – visto l’impegno della Cgil di Landini a favore di Freedom Flotilla e in generale contro il genocidio in atto a Gaza.

Ma nel mirino principale c’è lui, il primo cittadino con bandiera palestinese. Gattinoni contro Israele al balcone di palazzo Bovara, ma poi “sponsorizzato” da Tel Aviv per la Camminata manzoniana?

L’attacco c’è, anche violento, il contesto un po’ più complesso. Perché la manifestazione di domenica non è propriamente “di Gattinoni” – anche se, certo, quella Camminata vede coinvolto il Comune (che “contribuisce”) e lo stesso sindaco se ne fa testimonial con la bella foto tra i figuranti manzoniani di cui sopra.

Che i due aspetti “stridano”, non v’è dubbio: pro Palestina alla finestra, “sponsorizzato” da un’azienda in qualche modo israeliana (la Novatex,

realtà brianzola di proprietà nientemeno che d’un kibbutz, attraverso la multinazionale Tama Plastic Industry, leader mondiale nel crop packaging). Il legame tra Gattinoni e Tel Aviv insomma appare un po’ sottile, ma la frecciata rilevata da Lecco News ha qualche ragion d’essere.

Urge un chiarimento, signor borgomastro.

ElleCiEnne