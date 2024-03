IL GRAFFIO: “AFFOGARE IN UNA PISCINA CHIUSA” (BIONE INAGIBILE PER UN MESE)

Cara Lecconews,

una sorpresa di quelle che fiaccano anche le feste più allegre.

Il Comune chiude per un mese la Piscina del Bione. Dal 9 aprile al 5 maggio.

Scopo: mettere i pannelli solari.

Ce lo ha incartato con un comunicato stampa l’Assessora ai Lavori pubblici, Maria Sacchi.

Ed è questo che perplime, la capacità di affogare del Comune in una piscina piena di silenzi, ritardi, incapacità di programmazione, rispetto verso cittadini, sportivi e utenti. Comunicarlo a una settimana dall’inizio dei lavori, come se l’avessero deciso stamattina, oltre a non stare ne in cielo ne in terra è davvero desolante. Certo, per iniziare è colpa della Regione, non doveva darli quei 350.000€. (metà del costo dei lavori) così non avrebbe fatto fare bracciate a vuoto all’assessora, che ci dice che avevano pensato di ridurre solo gli orari della piscina ma poi il rischio era non finire in tempo i lavori e dover restituire i soldi…

In altre parole pare che anche sta volta siano arrivati lunghi tra progettazione e decisioni – come fosse un altro Ostello, Dehors, Passerelle, Teatro, Lungolago, Tribunale, Bione – la domanda da porre alla Giunta è il PERCHÉ

Perché se questo era, come pare essere, il rischio concreto, il Dirigente avrà per forza detto chiudiamo essendo lui altrimenti poi a dover rispondere in solido.

La mancanza di rispetto verso i cittadini, sportivi e utenti in generale, tenuti all’oscuro di questa chiusura fino a pochi giorni prima è però l’aspetto più desolante e ulteriore nota caratteristica di questa Giunta.

Federica Cloro

