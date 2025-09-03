IL GRAFFIO: “ELEZIONI, IL CENTRODESTRA GIOCA AL (PROPRIO) MASSACRO”

Minuzz(ie).

Sfido chiunque a smentire che oggi il 90% delle energie del centrodestra lecchese è impegnato nella battaglia interna alla coalizione, anziché a mandare a casa Gattinoni tra qualche mese. Odio, veleni, personalismi sono diventati lo spartito su cui si suona da un paio d’anni la più mortifera delle musiche, quella del declino per incapacità interne. Come vi avevamo anticipato da tempo, il patto tra Fdi e Pd per lasciare Gattinoni come sindaco ha prodotto il suo effetto migliore: togliere dal tavolo delle candidature Mauro Piazza, l’odiatissimo riferimento del centrodestra lecchese inviso a Giacomo Zamperini e accoliti.

Ma una volta che appicchi il fuoco, non è detto che tu possa poi controllare l’incendio. Ecco così il gioco al massacro delle candidature, prima poche e poi troppe, l’incapacità di intercettare nomi autorevoli della società civile e anzi il gioco a bruciarli (vedi Piero Poli e Lorenzo Riva), le risse ai tavoli di lavoro, lo spettacolo indecoroso di batti e ribatti sulla stampa. Insomma: dilettanti allo sbaraglio, o peggio sabotatori in malafede.

Lo stato dell’arte vede un Gattinoni sempre più sicuro della riconferma, e un centrodestra dilaniato da post sibillini e chat minatorie che a pochi mesi dal voto non solo non ha un candidato ma addirittura non ha un metodo e una tabella di lavoro per come arrivarci in tempo utile.

Rimane, soltanto, la flebile speranza che cambi la legge elettorale per le comunali, dando qualche chance in più all’armata brancaleone, che tuttavia deve guardare bene i numeri e i sondaggi fatti perché anche con la soglia del 40% non è facile vincere.

L’ultimo atto di questa tragedia è rappresentato dal passaggio di Emilio Minuzzo e Simone Brigatti nelle fila meloniane. Minuzie, direte voi, nel solco di quella propensione italiota descritta da Ennio Flaiano di “correre sempre in aiuto del vincitore”. Ma non solo, non è solo la ricerca del posto sicuro nel partito più in ascesa quando sale l’acqua. Segna infatti la peggior mossa della coalizione in termini di posizionamento, ovvero l’abbandono di quelle liste civiche che furono le vere vincitrici della scorsa competizione elettorale comunale. Certo, c’era da sgobbare per tenere in piedi questa proposta, c’era maggior rischio elettorale, è molto più comodo stare sotto le insegne di Giorgia e usufruire del suo partito, specie se si è stati abituati a trovare tutto pronto, che fossero le preferenze o i comunicati stampa. Il nostro Emilio, si evince dai social, è più avvezzo a gite nella popolare Sankt Moritz o alla fatica di un tea nella cornice stellata di Villa d’Este. E del caro Simone, francamente, più che di qualche risolino non sapremmo che dirvi.

Rimane inoltre un altro fatto rilevante: i due sono figli di quella lunga stagione che è iniziata con Daniele Nava ed è proseguita con Mauro Piazza. Minuzzo subentrò a Ivan Mauri, dimissionario su pressione del consigliere regionale, e fu poi spinto a suon di preferenze verso la cima della lista Lecco Merita di Più. Cima che forse gli ha dato a testa impedendogli di ricordare chi lo aveva messo dove. Brigatti è consigliere provinciale (abbastanza anonimo) in forza di una candidatura voluta da Piazza in quota civica e in contrasto con tutti i partiti del cdx. Il loro accasarsi segna un’ulteriore frantumazione di quell’arcipelago del centro destra che ha gestito la politica locale, nel bene e nel male, negli ultimi vent’anni. Cosa ancor più significativa se si pensa che il passaggio è stato pensato e gestito da quel Beppe Mambretti che, dopo lungo pellegrinare, ha trovato un luogo dove consumare vendette. Poco importa se il prezzo sarà altissimo, ciò che conta è togliersi la soddisfazione di provare a credere di contare qualcosa. E questo ci riporta a quella soap opera di fiele che è oggi il centrodestra lecchese. Niente di più.

Il Lasco