IL GRAFFIO: IL CIRCO BRIGATTI E MINUZZO IN SCENA CON FRATELLI D’ITALIA

Signore e signori venghino anche loro, a Lecco potrete così assistere all’ennesimo miracolo: non la moltiplicazione dei pani e dei pesci… ma quella delle casacche politiche!

Brigatti e Minuzzo hanno oggi deciso che la coerenza è sopravvalutata: dopo Forza Italia mascherata da Lecco Ideale e da Lecco Merita di Più… ecco che con loro va in scena l’ultimo episodio (per il momento) della serie: “Fratelli d’Italia – il ritorno del consigliere sperduto”.

È una transumanza politica talmente veloce che neanche le mucche della Valsassina riescono a star dietro.

Il salto della quaglia? No, qui siamo al salto del canguro: avanti, indietro, a destra, più a destra… manca solo il triplo carpiato con avvitamento, ma c’è ancora tutta la campagna elettorale che ci aspetta.

Minuzzo lascito gratuito del fu presidente Nava non essendo riuscito a farsi candidare sindaco, si è spalmato per stare tranquillo, accasandosi sotto il simbolo meloniano, che fa sempre tendenza e una poltrona non la nega a nessuno: prova provata lo Zamperini in Regione e Dalmasso tra un poligono e un posto al Governo.

Brigatti invece dopo aver pregato per l’assessorato in Provincia al Bilancio ha fatto due conti ed è anch’esso salito sull’autobus di Fratelli d’Italia più per la poltrona che per il sedile.

E il bello è che ogni volta, ad ogni elezione, ci raccontano la favoletta del progetto civico.

Intanto il capigruppo Boscagli, capigruppo perché da Cielle è passato prima degli altri due in Fratelli d’Italia e sono le uniche tacche su cui può aver credito si sfrega le mani perché può provare a diventare il candidato sindaco almeno di tutta Fratelli d’Italia…

Insomma è tutto un circo politico che noi da fuori guardiamo con le stesse emozioni di una partita a briscola col morto.

E a questo punto un consiglio pratico visti i soggetti: invece del simbolo sul biglietto da visita e il santino elettorale, stampate un QR code. Così, quando ricambiate partito, non vi serve ristamparlo.

Moiro Orfei