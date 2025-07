IL GRAFFIO. LECCO ’26, IL CENTRODESTRA E I “CANDIDATI ALLA CANDIDATURA”

I primi nemici, si sa, sono quelli che viaggiano alla testa del proprio gruppo.

Per parafrasare Brecht.

A Lecco, però, il centrodestra ha dimostrato e fatto un upgrade: qui i migliori amici viaggiano in testa… ma nei gruppi avversari.

Sembra la trama di una commedia surreale, ma è solo l’ultima stagione della tragicommedia politica cittadina. Dopo il successo del Palio a nascondino è partito uno ancora più comico, quello del “Chi ha fatto vincere Gattinoni”.

Un torneo combattutissimo, in cui molti stanno cercando di emulare Valsecchi, che già cinque anni fa aveva avuto la lungimiranza (o l’abilità) di far trionfare il centrosinistra per poi pentirsene dopo sette giorni — forse sei.

Perché anche il vicedio, il settimo si riposa

Abbiamo candidati alla candidatura che sgomitano con lo slancio di chi vuole fare il sindaco ma non ha mai fatto neppure l’opposizione.

C’è Minuzzo, il cui tasso di riconoscibilità come uomo del fare è tale che nemmeno ai pranzi di famiglia lo mettono a “capotavola”.

Poi Boscagli: sicuramente più titolato, con vent’anni di onorato servizio in consiglio… e vent’anni in cui nessuno lo ha mai considerato papabile. Non sarà un caso, o sì?



Alla fine è lui l’uomo giusto: non ha la stoffa ma Dostoevskij ci ha fatto pure un libro, ma sono dubbioso sull’utilità infatti basterebbe dire che è il nome scelto da Zamperini: la nonna e il cacciatore.

Nel frattempo, dall’altra parte, Gattinoni ha capito tutto: la sua strategia vincente è lasciar fare agli altri.

La miglior campagna elettorale? Il centrodestra. I suoi meriti? Non potendo vantarne seriamente di suoi: quelli del fare e del fare bene. Punta tutto sull’essere lì mentre gli avversari si sparano sui piedi. Capolavoro.

Intanto, fioriscono liste civiche che sembrano comitive per il mare più che progetti politici. Persone e partiti che per cinque anni non si sono viste, sentite, oggi riscoprono la passione per “ascoltare la gente”.

Con questi inciuci, giochi di coppia e questo livello di politici che si svelano adoni per l’elettorato come dopo un addio al celibato convinti di aver fatto colpo su una spogliarellista però pagata dagli amici ecco che più che rischiare una candidatura (i cittadini) a queste elezioni rischiano la candida.

Lasco Cencelli

Lecco

SUL TEMA LEGGI ANCHE: