IL GRAFFIO: LECCO STAZIONE SICURA? “PENSA LE ALTRE…”

Qualcosa deve essere andato storto nel bussolotto delle candidature in occasione della premiazione dei Progetti “Stazioni sicure 2022” al Palazzo Anci di Roma questa mattina se il primo premio è stato dato a Lecco come comune capofila.

O la polizia locale è stata premiata per l’alto numero di interventi e chiamate da parte dei cittadini e abitanti della zona adiacente la stazione anche se la motivazione non lo cita oppure una manina invisibile ha introdotto furtivamente il nome di Lecco nel bussolotto.

Abbiamo visto di tutto infatti in stazione, colli di bottiglia contro ignari passanti, urla e minacce a donne incinte, botte tra adolescenti, spaccio, maceti più o meno affilati, macchie di sangue e vomito da tra su de ciuc.

In altre parole, se abbiamo vinto noi il Premio Stazioni sicure 2022 pensa te le altre…

Gigi Liverani

