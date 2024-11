IL GRAFFIO. MOBILITÀ (IN)SOSTENIBILE: “BELLA CRAVATTA! E LE MUTANDE?”

Parafrasando quello che è successo in questi giorni al Sindaco Gattinoni che per una settimana ha esaltato pubblicizzandola ovunque la menzione speciale ricevuta per la mobilità sostenibile e poi oplà gli arriva addosso la realtà sotto forma di lettere dei cittadini, di chi la mobilità sostenibile la vive quotidianamente, come per esempio Ivano Stefanoni presidente della F.A.N.D. – la Fed. delle Ass.ni Naz. delle persone con disabilità – che, come già altri prima, gli fa un elenco lungo, dettagliato e puntuale della concreta disattenzione, negligenza, pressapochismo, mancata cura, del voltarsi dall’altra davanti all’inclusività e al rispetto di tutte le persone che usano la strada a partire dai pedoni non solo con disabilità, da parte di questa Amministrazione… altro che mobilità sostenibile…

Ecco quindi che quella menzione speciale sventolata dal Sindaco si dimostra nella realtà quotidiana un po’ come il presentarsi in banca a chiedere un prestito con la cravatta, ma solo quella.

Il rischio è che l’addetto ai mutui vi guardi sorridendo:

“Bella cravatta! E le mutande?”

Ecco appunto Sindaco: “Bella cravatta! E le mutande?”

Calvin “albo d’oro” Klein