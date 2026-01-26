IL GRAFFIO/RENATO VALSECCHI: LECCO, TRAFFICO LENTO. E CESTINI FANTASMA…

Apprendo dall’analisi sul traffico del “Global Traffic Report 2025” (Global Traffic Report 2025) che Lecco occupa il 14° posto tra le città con il traffico più lento in Italia.



Certo non meraviglia questa non invidiabile posizione dovuta alle scelte “lungimiranti” di questa amministrazione che della lotta alle auto ne ha fatto una bandiera:

– Ha ridotto da due ad una corsia alcune delle strade più trafficate.

– Ha cambiato sensi di marcia che funzionavano.

– Ha installato dissuasori, castellane e dossi.

– Ha istituito zone a 30 che hanno senso solo per pochi minuti al giorno per l’entrata ed uscita degli studenti (mettere dei vigili per pochi minuti proprio no!).

– Ha “mutilato” la circolazione sul ponte Visconti.

– Ha tolto la maggior parte dei parcheggi bianchi scatenando la caccia al parcheggio.

– Ha pitturato delle pericolose pseudo corsie ciclabili lungo le principali arterie riducendone il calibro.

Aspetto di leggere analogo rapporto per le città più inquinate d’Italia che ovviamente non potrà che riflettere il precedente poiché “auto più lente uguale a maggiore inquinamento”.

–

Attendo con trepidazione anche l’assegnazione del titolo “Città più bella” perché, come sembra aver detto un dipendente comunale, evidentemente imboccato da un amministratore, “una città senza cestini per l’immondizia è una città più bella” (affermazione letta su “Lecco Partecipa click”).



Premio che rifletterà l’ottimo risultato raggiunto con la continua rimozione dei cestini in città e che si può apprezzare nelle foto allegate scattate in un rapido giro nell’area compresa tra: Corso Martiri, Corso Emanuele Filiberto, via Plava, Piazza Era, Piazza del Pesce, lungofiume, via Corti, via Dell’Isola, via Varese. Qui nel vecchio nucleo di Pescarenico erano presenti 11 cestini, 8 sono stati rimossi e ne sono rimasti ben 3!

Mi aspetto che i miei concittadini si ricordino alle prossime elezioni amministrative degli ottimi risultati ottenuti da questa amministrazione.

–

Cordialmente,

Renato Valsecchi