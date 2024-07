IL GRAFFIO/ROTONDE E CANTIERI TRA CABARET E BULLISMO

Il Borgomastro Simpatia, vestito di tutto punto in giacca e cravatta, davanti allo specchio prova a pensare come fare il brillante, l’amicone.

Dopo aver scartato questa volta le corna dopo un sorpasso in auto, cosa impensabile oggi, non le corna ma i sorpassi viste le strade indecenti di Lecco e gli infiniti cantieri troppi inutili e ancor più malgestiti, ecco che il nostro Borgomastro Simpatia si illumina come un clone di Checco Zalone e decide di perculare i concittadini sulla settimanale newsletter istituzionale.

Dopo averlo fatto con le opere eccolo con le parole.

“29 luglio, le rotonde! Costruzione in via definitiva delle due rotonde di via Dante e Piazza Manzoni. Per i nostalgici dei jersey bianchi e rossi, nessun timore: nella stessa settimana installeremo una nuova rotonda provvisoria all’incrocio tra via Parini, via Grassi e via Palestro”.

“Per i nostalgici dei jersey bianchi e rossi…” Roba da matti.

Il caos e disagio, quotidiano da anni per i cittadini e gli automobilisti usato per fare cabaret e bullaggine.

Ma c’è o ci fa?

Purtroppo c’è e ci fa… Tutt’altro che ridere.

Otello Celletti