IL GRUPPO CHINA TELECOM IN VISITA A LECCO, IL CONFRONTO CON LA GIUNTA

LECCO – Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e gli assessori comunali hanno ricevuto in sala consiliare una delegazione di China Telecom, in visita istituzionale in Lombardia.

La delegazione, guidata da Mr. Ke Tang, vicepresidente esecutivo del gruppo China Telecom (che nella foto riceve dal sindaco il gagliardetto del Comune di Lecco), si è intrattenuta con la giunta in sala consiliare, per un confronto su sviluppo tecnologico e smart cities, ricerca e formazione, crescita sostenibile e attrattività territoriale. Insieme a lui, tra gli altri, il vicepresidente esecutivo di China Telecom Global Mr. Kang Li e l’amministratore delegato di China Telecom Europe Mrs. Athena Xian.