IL “JOB DAY RETAIL” DELLA PROVINCIA PER TROVARE LAVORO NEL SETTORE VENDITA

LECCO – Venerdì 3 ottobre dalle 8:30 alle 12:30, nella piazzetta del Centro Commerciale Meridiana a Lecco, si terrà il Job Day Retail, iniziativa finalizzata a favorire l’incontro tra le realtà del territorio operanti nel settore della vendita al dettaglio e del commercio e le persone disoccupate o in cerca di una nuova opportunità lavorativa.

La partecipazione all’evento, libera e gratuita, è rivolta a tutte le persone disoccupate o alla ricerca di un nuovo impiego interessate a lavorare nell’ambito del settore della vendita. Trattandosi di una iniziativa d’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro, è importante che i partecipanti portino con sé il proprio curriculum vitae.

All’interno del Job Day sarà organizzato un momento formativo dal titolo “Al lavoro… per trovare lavoro!”.

L’iniziativa si inserisce nel programma di eventi promossi dalla Provincia di Lecco per raggiungere gli obiettivi strategici assegnati da Regione Lombardia alle Province lombarde nell’ambito della Convezione 2024-2026 per la gestione delle funzioni delegate.

La Provincia di Lecco parteciperà all’evento con gli stand dei Centri per l’impiego di Lecco e Merate e del Collocamento mirato.