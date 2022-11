COMO – “Perché Como non ha aderito al Natale dei laghi? Semplice: perché Cernobbio, Lecco e Varese non hanno laghi. L’unico lago che conosco è quello di Como“. Non ha usato mezze misure il sindaco di Como Alessandro Rapinese per replicare all’alleanza stipulata dai tre vicini di casa in vista degli eventi natalizi.

Motivo delle frizioni è la perdita della Città dei Balocchi: dopo quasi trent’anni infatti il sindaco ha tagliato i rapporti con la celebre attrazione invernale che di conseguenza si è accasata a Cernobbio. Che poi la località turistica lariana abbia stretto una collaborazione con Lecco, Varese e Lugano ha scatenato l’ironia del sindaco comasco.

Di ieri l’annuncio del patto tra i sindaci Mauro Gattinoni, Davide Galimberti, Michele Foletti e Matteo Monti, e immediata è stata la reazione di Rapinese, escluso dall’accordo. A chiarire con chi ce l’avesse, al di là del primato tra i laghi, due hastag più che esplicidi: #CernobbieseSeiUnVaresotto e #CernobbieseSeiUnLecchese.