IL LECCHESE TINO MAGNI IN DELEGAZIONE PER L’OMAGGIO ALLA SALMA DEL PAPA

ROMA – Le delegazioni dei partiti di centrosinistra hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco. Leader e parlamentari si sono recati a San Pietro dopo la commemorazione alla Camera. Una delegazione ristretta quella del Partito Democratico, con la segretaria Elly Schlein accompagnata dai due capigruppo, Francesco Boccia e Chiara Braga.

Per i Cinque Stelle diversi parlamentari tra Camera e Senato, in mezzo ai fedeli di Piazza San Pietro, ma lontani dalle corsie riservate ai parlamentari e alle altre autorità. Per Alleanza Verdi e Sinistra presenti Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli assieme ai capigruppo Peppe De Cristofaro e Luana Zanella, e con il presidente della Commissione Incidenti sul Lavoro, il lecchese Tino Magni.

Una scelta, quest’ultima, che viene spiegata da fonti parlamentari con la grande attenzione riservata da Papa Francesco al tema delle morti sul lavoro. Per Più Europa era presente Benedetto Della Vedova, mentre Azione ha omaggiato il feretro del Papa con una delegazione composta dal capogruppo alla Camera Matteo Richetti, dalla presidente Elena Bonetti, dal vicesegretario Ettore Rosato, dalla deputata Valentina Grippo e dal senatore Marco Lombardo.

