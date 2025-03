IL LECCO CI PROVA, MA LA VIRTUS VERONA PAREGGIA SU RIGORE: 1-1

VERONA – Calcio Lecco in cerca di punti preziosi allo stadio Gavagnin Nocini, casa della Virtus Verona. Per farlo mister Valente cambia modulo, passando a un 3-5-2 con più sostanza in mezzo al campo.

Blucelesti che partono fin da subito a trazione offensiva, con Sipos che al 5’ porta in vantaggio i suoi: cross di Frigerio e colpo di testa vincente della punta lecchese, all’undicesimo centro stagionale. Al 23’ altra grande occasione per Sipos, il cui tentativo da corner viene respinto dopo un batti e ribatti in area. I padroni di casa ci provano invece con Zarpellon al 24′ e con De Marchi 10 minuti più tardi, senza però trovare il giusto guizzo per il pari. Si va così al riposo con i blucelesti in vantaggio.

Nella ripresa partono meglio i padroni di casa, che dopo sei giri d’orologio colpiscono il palo con la punizione di Gatti. Poco più tardi ci riprova Zarpellon, che trova il riflesso di un attento Furlan. Al 71′ Mehic, da centro area, calcia centralmente gettando alle ortiche una buona chance per il pari. Anderson spreca il contropiede che chiuderebbe il match e al 77′ arriva il fallo di Ferrini in area su De Marchi: per l’arbitro è rigore, che Manfrin realizza spiazzando il portiere lecchese. Nel finale non bastano un paio di affondi dei blucelesti: finisce 1-1, con la vittoria esterna che continua a farsi attendere.

VIRTUS VERONA – LECCO 1-1

Primo tempo 0-1

Marcatori: Sipos (L), Manfrin (V)

VIRTUS VERONA (4-3-2-1): Alfonso; Calabrese, Ronco, Toffanin, Daffara (dal 17′ s.t. Manfrin); Mehic, Gatti, Metlika; Zarpellon (dal 40′ s.t. Cuel), Fabbro (dal 17′ s.t. Contini); De Marchi. All.: Luigi Fresco.

LECCO (3-5-2) Furlan; Martic (dal 23′ s.t. Battistini), Marrone, Ferrini; Kritta (dal 23′ s.t. Anderson), Frigerio, Zanellato, Marino Cavallini (dal 16′ s.t. Di Dio); Galeandro (dal 16′ s.t. Sene), Sipos. All.: Federico Valente.

Arbitro: Pizzi di Bergamo