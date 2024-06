IL LECCO DI ALIBERTI: IN PANCA BALDINI, MINADEO DS. “PER LA B IN DUE ANNI”

LECCO – Il nuovo presidente della Calcio Lecco, Aniello Aliberti, incontra i media e spiega in modo sobrio e mai sensazionalistico, situazione e prospettive del club. A partire dal nuovo staff che vede allenatore Francesco Baldini, suo vice Luciano Mularoni,Direttore Sportivo Antonio Minadeo (da Legnago Salus) e Giuseppe Dusi addetto stampa – “affiancato da un lecchese”.

Per scegliere l’allenatore “Siamo partiti da cinque profili; il contratto è biennale, obiettivo risalire in Serie B in due anni. Abbiamo 17 giocatori sotto contratto e da lì partiamo – dichiara Aliberti -. Se Buso vuole restare siamo soddisfatti. L’operazione simpatia in campagna abbonamenti è un mio obiettivo e sulla scelta della magliette sentiremo il parere dei tifosi”.

Poi si parla del ritiro. “Prima la squadra, non siamo qui per far fare vacanza ai giocatori… Dove? Ipotesi Cortenova, Rovetta o Clusone“. Gli si chiede dei rapporti con i Percassi e lui li definisce “Ottimi, se ci saranno opportunità con l’Atalanta, ben vengano”. Sulla questione stadio, “Si sta pensando come priorità alla piattaforma per i disabili, a interventi su tribuna d’onore e hospitality. Comunque – si avvia a concludere Aliberti – da lunedì siamo qui per definire la squadra e il ritiro partirà verso il 17-18 luglio.

RedSpo