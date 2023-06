Con la partita di ieri a Cesena la Calcio Lecco ha scritto una delle pagine più importanti della sua storia.

Dobbiamo essere grati alla famiglia Di Nunno, al Mister, a questi meravigliosi ragazzi che ci stanno regalando un sogno, a tutti i tifosi blucelesti che con spirito encomiabile hanno seguito passo dopo passo l’avventura calcistica di questa splendida ed entusiasmante stagione e tutti coloro che hanno lavorato nei diversi ambiti a fianco della Società.

Ci auguriamo che a seguire la squadra a Foggia siano in molti, tuttavia chiedo al sindaco e all’assessore allo sport fin d’ora di installare un grande maxischermo in piazza Garibaldi per garantire a tutti coloro che non potranno essere a Foggia di godere della partita e di far sentire il tifo della comunità sportiva lecchese, sostenendo la squadra, seppur a distanza, con tutto l’affetto di cui siamo capaci.

È il minimo che l’amministrazione comunale possa fare in una circostanza di questo genere dove c’è una finale da giocare che può trasformare il sogno in realtà.

Comunque vada grazie, grazie, grazie.

Corrado Valsecchi

capogruppo consiliare di Appello per Lecco