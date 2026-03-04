IL MAGISTRATO BRUTI LIBERATI SPIEGA LE RAGIONI DEL “NO” AL REFERENDUM

ERBA – In serata presso l’ex tribunale di Erba si è svolto l’incontro inerente il referendum di revisione costituzionale in materia di giustizia. L’incontro organizzato dal Comitato società civile per il NO, Comitato avvocati per il NO e dal circolo erbese PD (Canzo, Tavernerio-Lipomo-Albavilla-Inverigo) ha visto come relatore Edmondo Bruti Liberati, magistrato ed ex procuratore della Repubblica di Milano. Il magistrato ha portato avanti l’incontro coadiuvato dall’avvocatessa Livia Sarda facente parte del Comitato avvocati per il NO comasco.

L’evento è stato aperto dal consigliere regionale del PD Angelo Orsenigo, che dopo i ringraziamenti ha proseguito sottolineando come “conoscere aiuta a prendere una decisione consapevole”.

“Il nostro compito è quello di parlare insieme alle altre persone, – ha continuato Orsenigo -, abbiamo il dovere come cittadini consapevoli di informare in modo tale da bloccare la richiesta di stravolgimento della Costituzione, che è l’ultima cosa che ci serve”.

I relatori hanno poi portato un incontro chiaro ed alla portata di tutti che ha toccato tutti i principali temi della riforma, dalla separazione delle carriere al sorteggio di magistrati, fino ad arrivare poi a spiegare le funzioni dell’Alta Corte disciplinare. Al termine della spiegazione dei relatori questi hanno lasciato spazio alle domande dei presenti che non si sono fatte attendere. L’incontro ha quindi permesso di capire ai presenti le varie modifiche agli articoli costituzionali e ha spiegato le ragioni per bloccare quella che secondo l’avvocato Livia Sarda è un “progettino costituzionale”.

M.T