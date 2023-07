MILANO – I Vigili del fuoco lombardi sono impegnati in tutta per decine di richieste di soccorso cause una forte perturbazione temporalesca che ha interessato la regione nella prima mattinata di oggi. Attualmente sul territorio lombardo sono trecento le richieste di soccorso per allagamenti, tagli piante e tetti scoperchiati.

I comandi maggiormente interessati sono Varese, Milano, Como, Monza, Sondrio, Lecco e Bergamo. Oltre duecento gli operatori impegnati su tutta la regione per far fronte agli interventi.