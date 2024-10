LECCO – Vigili del Fuoco del comando al Bione e dei distaccamenti impegnati in diversi interventi a causa della forte ondata di maltempo. In questa pagina le immagini della “quasi esondazione” del Pioverna in Valsassina e il video con l’impressionante cascata nella zona dell’Orsa Maggiore, all’uscita dall’abitato del capoluogo.