IL MALTEMPO FLAGELLA IL LECCHESE: NUMEROSI GLI INTERVENTI DEI POMPIERI

LECCO – Nella notte una forte perturbazione temporalesca ha interessato il territorio della Lombardia, provocando numerosi disagi e richieste di soccorso, in particolare nelle province di Lecco e Como.

Nel lecchese numerose le richieste di intervento per allagamenti, smottamenti e alberi pericolanti, soprattutto nella zona della Brianza lecchese.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alla stazione ferroviaria di Bulciago, dove sono riusciti a fermare un treno in transito a pochi metri da una voragine, causata dall’erosione della massicciata ferroviaria da parte dell’acqua.

Le zone più colpite risultano Bulciago e i comuni limitrofi.

Nel comasco, a causa delle intense precipitazioni, le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute per l’evacuazione di alcune abitazioni nei comuni di Torno e Blevio, colpiti dall’esondazione di diversi torrenti montani. Diversi automobilisti sono stati soccorsi dopo essere rimasti bloccati all’interno dei propri veicoli.

La Strada Provinciale Lariana risulta attualmente chiusa al traffico per allagamenti e smottamenti.

Le squadre dei Vigili del Fuoco proseguono le operazioni di soccorso e messa in sicurezza delle aree colpite. Seguiranno aggiornamenti.