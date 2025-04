IL MALTEMPO NON DÀ TREGUA, CODE SULLA LECCO-BALLABIO

LECCO – Un’altra mattinata di passione per gli automobilisti lecchesi e in particolare valsassinesi: il maltempo che ha rovinato il sogno della primavera in fiore ha anche dato il via agli ennesimi disagi sulle strade. La SS36 dir che collega la Valsassina al capoluogo è la prima a farne le spese, con lunghe code segnalate nella giornata di oggi e tempi improponibili per gli spostamenti; in particolare, ad essere maggiormente interessati dai rallentamenti sono coloro che si muovono in direzione sud, con l’uscita dell’ospedale ‘Manzoni’ che registra coda ferma da qualche ora.

Il maltempo non pare dare tregua e così anche le criticità per chi ha necessità di spostarsi da e per la Valsassina.