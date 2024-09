METEO. PREVELANTEMENTE PERTURBATO E PIOVOSO IL FINE SETTIMANA

PREVISIONI METEO – Una successione di due minimi di pressione in quota, figli di un vasto sistema depressionario principale sito sul Golfo di Biscaglia, transitano sull’Italia Settentrionale tra domenica e lunedì, intervallati tra loro, a cavallo tra venerdì e sabato, da una temporanea rimonta della pressione. Tali sistemi causeranno tempo perturbato.

Venerdì 6 settembre 2024. Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto ovunque, con generale progressiva diminuzione della copertura nel corso della giornata, fino a cielo sereno o poco nuvoloso su pianura, Appennino e Prealpi, e poco nuvoloso o nuvoloso sulle Alpi. Deboli rovesci o temporali residui nella notte localmente su pianura e Prealpi; nuova attivazione di deboli piovaschi isolati nelle ore più calde su Alpi e Prealpi.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In pianura minime tra 16 e 20 °C, massime tra 23 e 27 °C.