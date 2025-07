IL MINISTERO CANCELLA IL FINANZIAMENTO A “L’ULTIMA LUNA D’ESTATE”

LECCO – La Commissione artistica del MIC (Ministero Italiano Cultura) ha emesso i suoi giudizi sulle richieste di finanziamento per il triennio 2025-2027. La decisione è stata quella di abbassare il punteggio di qualità artistica de “L’ultima luna d’estate” da 16,6 a 8,1 punti (quindi sotto ai 10 necessari). Questo in presenza di un programma bello e corposo, forse il migliore delle dieci edizioni precedenti in cui era stato sempre ammesso ai finanziamenti. Così facendo ha di fatto escluso il Festival dalla possibilità di essere finanziato per i prossimi tre anni.

“In questo modo, a una manifestazione ideata da Teatro Invito e che da 28 anni è considerata la più importante della Lombardia e una delle più significative a livello nazionale, che coinvolge 12 Comuni e muove ogni anno migliaia di spettatori, che promuove il nostro territorio e ospita il meglio del teatro italiano, viene a mancare – a due mesi dalla sua realizzazione – il 30% del budget, una mazzata che rischia di abbattere un Festival che ha resistito, nei decenni, a ostacoli di ogni genere: avvicendamenti di amministratori locali, la scomparsa dei finanziamenti provinciali, la latitanza di quelli regionali, il Covid”, dicono il Teatro Invito e l’associazione Piccoli Idilli.

“Apparentemente dietro a questa decisione non c’è nessuna valutazione né qualitativa né artistica. Forse la Commissione aveva solo l’obiettivo di tagliare? Sembra che non sia stata fatta nessuna analisi né sulla storicità, né sull’impatto sul territorio, né sull’impatto occupazionale che tale scelta scellerata comporta. Un metodo che ha toccato il nostro come molti altri prestigiosi festival organizzati dai colleghi in tutta Italia”.

“Ci appelliamo agli spettatori, agli amministratori, ai colleghi, agli artisti, ai cittadini tutti perché si mobilitino in difesa del teatro e dell’Ultima luna d’estate: un presidio culturale del nostro territorio da 28 anni”, concludono il Teatro Invito e Piccoli Idilli.

L’appello è stato sottoscritto da centinaia di artisti tra cui:

