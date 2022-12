LECCO – Seconda ricognizione “sotto gli alberi di Natale dei politici per scoprire i regali più significativi” insieme a Paolo Trezzi, che propone così la sua personalissima e originale rubrica nella quale assegna alle personalità della politica lecchese il giusto pacco sotto l’albero.

RENATA ZUFFI

Stradario e gioco dell’oca

Ormai basta dire che è iniziato un percorso e far convegni per far credere che si sa la strada.

Ma ogni volta c’è un intoppo, una coda, un ponte a singhiozzo ma mai una zona pedonale, una bike line, altri bus. Al più c’è una rotonda, una strada nel bosco, soste tollerate, bikesharing fallimentare insomma AmbientalMente.

STEFANO PAROLARI

Scarpe da corsa e borraccia

Ormai in Consiglio da decenni arriva quando vuole e fa interventi fiume.

Se non ci fosse il timer parlerebbe come Fidel all’Avana, per il momento si limita a farlo in una lingua incomprensibile.

Parte sempre bene e sembra il più centrato in Aula poi prende curve e deviazioni e ci confonde.

Forse è una strategia.

MARIA SACCHI

Secchiello e paletta.

Ormai mettere i fiori nelle aiuole è l’unico programma politico.

Un Dehor che non apre, un Centro Bione che rischia di chiudere, un Teatro che tarda a riaprire e cantonieri che pittano ringhiere e coprono buchi per due soldi.

EMANUELE MANZONI

Portacambiali e salvadanaio.

Ormai è un gioco al ribasso. Trovare soldi nel Bilancio comunale per aiutare le fasce fragili e contemporaneamente pagare poco o pochissimo le fasce fragili che lavorano per il Comune tramite le cooperative.

Il resto è volontariato.

I buoni in attesa dei giusti.

CINZIA BETTEGA

Foto panoramiche e cartoline.

Ormai è l’unica paladina dello smart working per le sedute del Consiglio.

Non perché evita così di venire in Comune ma perché sa di avere lo sfondo migliore quando chiede la parola.

Una foto notturna di Lecco illuminata cosa che non si può dire dei suoi reiterati interventi e proposte.