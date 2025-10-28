IL PALAZZO DELLE PAURE PROTAGONISTA DI UN PODCAST PER BAMBINI

LECCO – Fila a nanna. Fiabe per la buonanotte è la novità proposta quest’anno nell’ambito del progetto Un, due, tre…Musei! di Regione Lombardia, sostenuto da Fondazione Cariplo e organizzato da Abbonamento Musei in collaborazione con la rete degli Oratori delle Diocesi Lombarde: 15 podcast – ideati e pensati insieme a Fondazione TRG Teatro Ragazzi e Giovani per bambini e bambine dai 2 ai 10 anni. Il progetto è nato con l’intento di rafforzare il legame che, da sempre, Abbonamento Musei stringe con le famiglie e i più piccoli grazie al programma dedicato AM Family, attraverso il quale organizza laboratori, workshop e visite guidate dedicate ai bambini e alle bambine di tutte le età.

Con Fila a nanna l’idea è quella di stimolare nei bambini e nelle bambine, fin da piccolissimi, curiosità e fascinazione per i tesori della cultura territoriale. Abbonamento Musei ha coinvolto 15 musei della Lombardia rendendoli protagonisti di storie avventurose, portali d’accesso attraverso i quali viaggiare nel tempo alla scoperta della storia del territorio, in cui cultura, fantasia e magia si intrecciano tra loro trasformando il rito della buonanotte in un momento di dolce esplorazione.

Tra gli eleganti palazzi che si affacciano sul lago di Lecco, si trova anche il “temuto” Palazzo delle Paure. Costruito nel 1905, come sede dell’Intendenza della Finanza, infatti, era proprio lì che i lecchesi si dovevano recare per pagare le loro tasse, ed è dalla paura di dover pagare cifre esose che prende il nome il signorile palazzo.

Tra le sue mura maestose, le cui grandi finestre riflettevano i colori del lago e del grande Monte, viveva il piccolo Nino, un bimbo tanto curioso quanto vivace. Nino desiderava esplorare il mondo e non perdeva occasione per farlo divertendosi e inventando giochi sempre nuovi e scherzi simpatici da fare ai suoi genitori, Paola e Mario che, ahimè, erano due persone cupe e austere e non apprezzavano la vivacità del piccoletto, ma anzi ne scoraggiavano la dirompente vitalità. A sei anni arrivò il momento per Nino di staccarsi dai genitori e andare a scuola. Lì conobbe Vanna, figlia di un pittore, che diventò l’amica del cuore e grazie a lei Nino scoprì il valore della pittura. Entrambe lo salveranno dal grigiore della famiglia portando nella sua vita tanta arte e tanto colore!

Nino, Vanna e la magica pittura (in onda giovedì 30 ottobre): una storia dove i protagonisti affrontano numerosi ostacoli per vincere la tristezza dei genitori di Nino e alla fine riusciranno a trasformare anche le loro vite in un grande arcobaleno.

Dall’arte contemporanea alle sezioni dedicate a Grafica e Fotografia, il Museo delle Paure è un vero e proprio archivio di storia dell’arte lecchese. La dimora custodisce opere di artisti famosi come Morlotti, Guttuso, Castellani, Baj e tanti altri. Al terzo piano ospita inoltre, un Osservatorio Alpinistico, a testimonianza della grande tradizione alpinistica lecchese.

Tutti i podcast usciranno il lunedì e il giovedì alle 21, e sono disponibili al link: https://abbonamentomusei.it/progetto/fila-a-nanna-lombardia/



Il calendario delle uscite dei prossimi episodi è il seguente:

Lunedì 3 novembre Diventare montagna– CAst, il castello delle Storie di Montagna, Sondrio

Giovedì 6 novembre Qualcuno del Futuro – Musei Civici di Villa Mirabello, Varese

Lunedì 10 novembre La reggia in una notte, Villa Reale di Monza, Monza

Giovedì 13 novembre L’estate di Virgilio e Enea – Museo Virgilio, Mantova

Lunedì 17 novembre Fausto e Giuseppe, Museo Bagatti Valsecchi, Milano

Gli attori di TRG Teatro Ragazzi e Giovani alle 16 saranno al centro di altri appuntamenti nei musei, dove attori e musicisti leggeranno e animeranno le Fiabe:

Domenica 16 novembre animazione alla Villa reale di Monza ispirata alla fiaba La reggia in una notte

Sabato 22 novembre animazione al Museo Bagatti Valsecchi di Milano ispirata alla fiaba Fausto e Giuseppe

Per accedere al calendario completo degli appuntamenti nei musei visitare il sito: https://abbonamentomusei.it/progetto/un-due-tre-musei/.