IL PARCO NICHOLAS GREEN SI RIFÀ IL TRUCCO CON IL ‘SOROPTIMIST’

LECCO – Sabato 7 giugno alle 9:30 all’interno del parco Nicholas Green, in via Pizzi a Lecco, si terrà l’inaugurazione dei nuovi allestimenti realizzati da Soroptimist international club Lecco in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario di fondazione, nell’ambito del patto sottoscritto tra l’associazione e il Comune di Lecco in virtù del regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione.

Gli interventi concretizzano la intenzioni manifestate con l’adesione del Comune di Lecco al manifesto di Soroptimist “La città che vorrei, reinventare la città a misura di donna”, che prevede un impegno per un confronto e una condivisione delle scelte di cambiamento sostenibile e di realizzazione delle pari opportunità in tutti gli ambiti urbani.

Nel parco sono state installate nuove altalene, una di queste dotata di seduta inclusiva, una postazione di book crossing a tre livelli, per scambi di volumi dedicati a tutte le età, ed è stata riverniciata di rosso una panchina, a simboleggiare un’attenzione particolare e la ferma volontà di sensibilizzare i frequentatori del parco contro la violenza di genere. Non solo, per tre anni il parco ospiterà eventi organizzati in collaborazione con scuole, associazioni e altri enti, diventando un luogo di incontro, condivisione e integrazione.

Interverranno la vicesindaca di Lecco Simona Piazza, l’assessora ai lavori pubblici Maria Sacchi, la presidente nazionale di Soroptimist International d’Italia Adriana Macchi, la presidente di Soroptimist Club Lecco Silvia Villa e Bruna Floreani, referente nazionale Soroptimist del progetto. La cerimonia vedrà anche la partecipazione degli studenti della scuola primaria della De Amicis, che saranno simbolicamente nominati “custodi del parco”.

La partecipazione è libera e gratuita, è tuttavia consigliato di registrarsi online .

F. S.