LECCO – Il Comune di Lecco ha organizzato per domenica 22 ottobre alle 12:30 il ‘Pranzo della legalità’ a sostegno dei progetti di Avviso Pubblico rivolto ai giovani.

“Il Comune di Lecco ha voluto fortemente organizzare quest’iniziativa insieme a tutti gli enti locali aderenti alla rete di Avviso Pubblico della nostra provincia – le parole di Roberto Nigriello, presidente del Consiglio comunale di Lecco e vicepresidente di Avviso Pubblico -. L’importanza di fare squadra, in maniera concreta e coesa su questi temi, è doverosa, non per una questione di forma, ma perché questi valori appartengono alla nostra comunità e vanno sostenuti, difesi e veicolati oggi più che mai”.

“Quest’iniziativa, alla quale è invitata tutta la cittadinanza, si inserisce in un più ampio ragionamento in corso tra Comuni e Provincia, che vede nel tessuto sociale e associativo del nostro territorio, l’elemento cardine della rete – continua Nigriello – Come presidente del Consiglio comunale di Lecco e vicepresidente di Avviso Pubblico, voglio ringraziare il coordinamento provinciale e tutti i soggetti, privati e pubblici, che stanno collaborando alla realizzazione dell’iniziativa”.

“In qualità di coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, esprimo profonda soddisfazione per il lavoro effettuato fino a questo momento – ha aggiunto Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico -. Il numero degli enti aderenti, triplicato nell’ultimo periodo per quanto riguarda la nostra provincia, ci dimostra che è in crescita la sensibilità rispetto ai temi che ci troviamo ad affrontare giornalmente. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Le infiltrazioni malavitose sono presenti anche nel nostro territorio, e dobbiamo porre in essere tutte quelle iniziative che vanno a formare, informare e tenere viva l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza. Un ringraziamento sentito anche da parte mia a tutti gli organizzatori, e alle persone che ci stanno vicine nelle nostre attività”.