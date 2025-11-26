IL PREFETTO DI LECCO ACCOGLIE 20 CARABINIERI NEO GIUNTI

LECCO – 20 nuovi carabinieri, 14 uomini e 6 donne, sono giunti al Comando Provinciale di Lecco al termine del percorso formativo presso le Scuole Allievi dell’Arma e saranno destinati a rafforzare le Stazioni delle Compagnie di Lecco e Merate.

L’assegnazione di questi giovani Carabinieri alle Stazioni territoriali decisa dal Comandante delle Legione Carabinieri “Lombardia” Generale Giuseppe De Riggi rappresenta la volontà di potenziare l’azione preventiva dell’Arma nella provincia di Lecco e fornire una risposta tempestiva ed efficace alla domanda di sicurezza della cittadinanza.

I Carabinieri neo giunti sono stati accolti con una breve cerimonia di benvenuto presieduta dal Prefetto di Lecco, Paolo Giuseppe Alfredo Ponta, che ha rivolto ai giovani Carabinieri un indirizzo di saluto, evidenziando il valore del loro impegno e l’alto senso di responsabilità richiesto dal servizio quotidiano a favore della comunità.

Il Comandante Provinciale Colonnello Nicola Melidonis ha espresso la propria soddisfazione per l’arrivo dei nuovi militari, sottolineando loro l’importante ruolo che andranno ad assumere nella tutela della sicurezza pubblica e nella prevenzione dei reati.

I 20 Carabinieri sono stati destinati alle Stazioni Carabinieri di Lecco, Bellano, Casargo, Colico, Mandello del Lario, Calolziocorte, Valmadrera, Merate, Costa Masnaga, Cremella, Casatenovo e Oggiono.