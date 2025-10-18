IL PREFETTO INCONTRA SINDACI E PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE

LECCO – Nel pomeriggio di ieri, 17 ottobre, presso l’Auditorium della Casa dell’Economia di Lecco, il Prefetto Paolo Ponta ha incontrato i sindaci della provincia e i presidenti delle Comunità Montane in un appuntamento istituzionale dedicato al confronto diretto tra lo Stato e le autonomie locali.

Durante l’incontro, il Prefetto ha ricordato il ruolo dell’Ufficio Territoriale del Governo come rappresentanza generale dello Stato al servizio della collettività, ribadendo la piena disponibilità della Prefettura a supportare le esigenze degli enti locali nel rispetto dei principi costituzionali di leale collaborazione e sussidiarietà.

Il dialogo con gli amministratori presenti si è concentrato su temi centrali per il territorio: convivenza civile, sicurezza, integrazione dei cittadini stranieri e valorizzazione delle peculiarità locali. Particolare attenzione è stata dedicata alle sinergie offerte dal sistema multilivello di protezione civile, ritenute fondamentali per affrontare con efficacia le emergenze e tutelare le comunità.

L’incontro ha rinsaldato il già solido legame tra la Prefettura e le autonomie locali, confermando l’impegno condiviso nell’interesse superiore della cittadinanza. Un momento di ascolto e collaborazione che rafforza il presidio istituzionale sul territorio lecchese.

RedPol