IL PREFETTO VISITA SILEA: “ECONOMIA CIRCOLARE, RESPONSABILITÀ CONDIVISA”

VALMADRERA – Nella mattinata di venerdì il Prefetto di Lecco Paolo Ponta ha visitato la sede di Silea e l’impianto di termovalorizzazione di Valmadrera, incontrando la presidente Francesca Rota e il direttore generale Pietro Antonio D’Alema.

Nel corso della visita sono stati illustrati al Prefetto i principali progetti di economia circolare che Silea sta sviluppando sul territorio: il potenziamento delle attività di raccolta differenziata, le sfide legate ai Comuni a forte attrattività turistica, la realizzazione della nuova rete di teleriscaldamento e gli interventi volti alla produzione di energia sostenibile.

“La visita del Prefetto ha rappresentato un’importante occasione di confronto istituzionale sui temi della sostenibilità e dell’innovazione ambientale – dichiarano la presidente di Silea Francesca Rota e il direttore generale Pietro Antonio D’Alema – I progetti in corso testimoniano l’impegno concreto della nostra società nel promuovere modelli avanzati di economia circolare, con benefici ambientali ed energetici per le nostre comunità”.

“Quella dell’economia circolare è una responsabilità condivisa che coinvolge istituzioni, imprese e cittadini – ha sottolineato il Prefetto di Lecco, Paolo Ponta –. Solo attraverso una collaborazione strutturata e continuativa è possibile affrontare con efficacia le sfide ambientali e costruire percorsi di sviluppo realmente sostenibili per il territorio”.