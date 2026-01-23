IL PREMANESE DINO TENDERINI PREMIATO DAL PANATHLON CLUB LECCO

LECCO – Il preparatore atletico della Nazionale italiana di calcio di mister Gennaro Gattuso, il premanese Dino Tenderini, è stato il gradito ospite dei lavori dell’Assemblea annuale ordinaria e straordinaria del Panathlon Club Lecco.

L’occasione era quella di consegnargli di persona la Targa di merito del Panathlon Club Lecco attribuitagli nello scorso mese di dicembre che Tenderini non aveva potuto ritirare perché impegnato in uno stage a Coverciano.

Dino Tenderini, classe 1969, laureato a pieni voti in Scienze Motorie all’Università Cattolica di Milano, dopo aver militato ed allenato la squadra del Cortenova è approdato al calcio professionistico in serie C2 con il Saronno. Nel 2000 è entrato nel settore giovanile dell’AC Milan sino al 2017 quando Rino Gattuso da allenatore della Primavera venne chiamato a guidare la Prima Squadra chiamandolo nel suo staff …

