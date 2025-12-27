IL PRESEPE VIVENTE DI SAN NICOLÒ ANIMA IL NATALE DI LECCO

LECCO – Anche nel Natale 2025 l’Oratorio San Nicolò di Lecco ha rinnovato il suo appuntamento con il Presepe Vivente, regalando alla città un momento intenso di condivisione e spiritualità. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, la rappresentazione si è svolta interamente al coperto, senza però perdere la forza evocativa e il coinvolgimento che da sempre la contraddistinguono.

Gli spazi dell’oratorio sono stati allestiti con grande cura, trasformandosi in un percorso narrativo capace di accompagnare i presenti attraverso le tappe principali della Natività. Bambini, ragazzi e adulti hanno interpretato i personaggi del presepe con semplicità ed entusiasmo, rendendo la rappresentazione viva e partecipata, nonostante il cambiamento di programma imposto dal tempo.

Il pubblico ha potuto seguire le varie scene in un clima raccolto, fatto di luci soffuse, canti natalizi e brevi momenti di riflessione. L’ambientazione al chiuso ha favorito un’atmosfera ancora più intima, permettendo a tutti di sentirsi parte del racconto e di coglierne il messaggio più profondo.

Particolarmente significativo è stato il momento finale, con la scena della nascita di Gesù, vissuta in silenzio e con grande attenzione dai presenti. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha ricordato come il Natale sia prima di tutto tempo di speranza, pace e vicinanza reciproca.

Nonostante le difficoltà legate al maltempo, il Presepe Vivente dell’Oratorio San Nicolò ha confermato il valore di una tradizione capace di adattarsi e di continuare a unire la comunità. Merito dell’impegno dei volontari, degli educatori e dei giovani dell’oratorio, che hanno lavorato insieme per offrire alla città un momento autentico di festa e riflessione natalizia.