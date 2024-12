IL PROGRAMMA DELLA FESTA DI SAN NICOLÒ, PATRONO DI LECCO CENTRO

LECCO – Venerdì 6 dicembre la parrocchia San Nicolò di Lecco vive la festa del patrono cui è dedicata. Spiega monsignor Bortolo Uberti, prevosto di Lecco: “La festa di San Nicolò riunisce la città intorno al patrono. In un tempo segnato da drammi che sconvolgono il mondo e da incertezze che inquietano, sentirsi uniti è fondamentale. La festa è l’occasione per rimettere al centro la nostra storia e i valori evangelici che la contraddistinguono. Ma è anche un’opportunità per guardare avanti con rinnovata fiducia e con il proposito di costruire insieme, nella sinergia e nella solidarietà, il tempo che ci sta davanti”.

Alle 18:30 il centro della festa: la celebrazione della santa messa solenne nella basilica di San Nicolò. La comunità lecchese, alla presenza delle autorità cittadine, dei sacerdoti del decanato e insieme a tanti cristiani che vivono a Lecco e provengono da diversi paesi dell’Est Europa, si raduna nella basilica dedicata al Santo, dove sono custodite alcune sue reliquie, per chiedere la pace in un rinnovato impegno a compiere il bene per una vita all’insegna della fede, della carità e della giustizia.

La celebrazione si conclude con la benedizione della Reliquia di San Nicolò.